Ga Eagles-Volendam in ritardo: forti piogge e violenti temporali in Olanda

Il maltempo ha avuto la meglio sulla Eredivisie. La partita tra Go Ahead Eagles e FC Volendam, in programma oggi, non è potuta iniziare regolarmente a causa delle forti piogge e dei violenti temporali che hanno colpito la zona dello stadio. L’arbitro e i responsabili di gara, dopo vari sopralluoghi, hanno deciso di rinviare il fischio d’inizio. Non è la prima volta che la pioggia condiziona il campionato olandese: i campi, nonostante i sistemi di drenaggio moderni, faticano a reggere precipitazioni particolarmente intense.