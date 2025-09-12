I ghiacciai si sciolgono, spunta “nuova” isola in Alaska | FOTO

Un’isola che non era mai stata visibile prima ha fatto la sua comparsa in un lago dell’Alaska sudorientale, dopo essersi definitivamente separata dal ghiacciaio che la circondava. Il fenomeno è stato documentato dalle immagini satellitari della missione Landsat 9 della NASA. L’isola, battezzata Prow Knob, è in realtà una piccola montagna di circa 5 km quadrati, un tempo inglobata nell’Alsek Glacier, all’interno del Glacier Bay National Park. Per decenni il ghiacciaio ha progressivamente perso massa e si è ritirato, lasciando spazio a un lago proglaciale in continua espansione. Nell’estate del 2025, tra il 13 luglio e il 6 agosto, il distacco definitivo: Prow Knob è rimasta completamente circondata dall’acqua, trasformandosi ufficialmente in isola.

Secondo gli scienziati della NASA Earth Observatory, ciò che è accaduto ad Alsek Glacier è rappresentativo di una trasformazione più ampia che interessa l’intera regione. “Lungo la pianura costiera dell’Alaska sudorientale, l’acqua sta rapidamente sostituendo il ghiaccio“, ha spiegato Lindsey Doermann, divulgatrice scientifica della NASA. “I ghiacciai in quest’area si stanno assottigliando e ritirando, e l’acqua di fusione forma laghi proglaciali lungo i loro fronti. In una di queste distese d’acqua in crescita, è emersa una nuova isola“.

Il fenomeno era stato previsto già negli anni ’90 dai glaciologi Austin Post e Mauri Pelto, che avevano stimato il distacco intorno al 2020, basandosi sul ritmo del ritiro glaciale osservato tra il 1960 e il 1990. La previsione si è rivelata quasi esatta: il ghiacciaio ha resistito solo qualche anno in più, prima di cedere definitivamente.