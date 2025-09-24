Il 24 settembre 1852 il 1° volo di un dirigibile a vapore: la conquista del cielo di Henry Giffard

Il 24 settembre 1852 è una data fondamentale nella storia dell’aeronautica. In quel giorno, l’ingegnere francese Henry Giffard riuscì nell’impresa che molti ritenevano impossibile: realizzare il primo volo controllato con un dirigibile a vapore. Decollando da Parigi, il suo aeromobile percorse 27 km fino a Trappes, dimostrando che il cielo poteva essere non solo solcato, ma anche governato. Il dirigibile, lungo circa 44 metri, era dotato di un motore a vapore da 3 cavalli di potenza che azionava un’elica, permettendo di avanzare controvento. Pur non raggiungendo velocità elevate – poco più di 10 km/h – la vera rivoluzione stava nella possibilità di dirigere il volo, superando i limiti dei tradizionali palloni aerostatici, che fino ad allora erano in balia delle correnti.

L’impresa di Giffard aprì la strada a una nuova era di sperimentazioni aeronautiche, preludio allo sviluppo dei grandi dirigibili del Novecento. Nonostante i limiti tecnici – tra cui il rischio rappresentato dalla vicinanza tra il motore a vapore e l’idrogeno del pallone – il successo del volo del 1852 dimostrò al mondo che l’uomo poteva davvero conquistare il cielo con le proprie invenzioni.

Fu l’inizio di un sogno che avrebbe condotto, decenni più tardi, ai voli intercontinentali e all’aviazione moderna.