Il cervello ripara il corpo durante il sonno: scoperto il circuito dell’ormone della crescita

Per la prima volta, un gruppo di ricercatori dell’Università della California a Berkeley ha osservato in diretta nei topi il circuito cerebrale che regola la riparazione del corpo durante il sonno. Lo studio, pubblicato su Cell, rivela come il cervello produca l’ormone della crescita (Gh), responsabile della rigenerazione di ossa, muscoli, cartilagini e fegato. Finora non era chiaro in che modo il Gh venisse rilasciato. Grazie alla registrazione dell’attività neurale dei topi durante numerosi cicli sonno-veglia, il team guidato da Yang Dan ha mostrato che l’ormone viene prodotto in maniera distinta sia durante il sonno Rem, caratterizzato dai rapidi movimenti oculari, sia nelle altre fasi. È stato inoltre identificato un circuito che coinvolge i neuroni del locus coeruleus, un’area cerebrale associata alla veglia.

Secondo Daniel Silverman, coautore della ricerca, sonno e ormone della crescita formano un sistema di equilibrio: poco riposo riduce il rilascio del Gh, mentre un eccesso di questo può favorire il risveglio. Tale meccanismo è cruciale non solo per la crescita e la riparazione dei tessuti, ma anche per la salute metabolica.

La scoperta apre nuove prospettive terapeutiche per malattie caratterizzate da disturbi del sonno, come diabete di tipo 2, Alzheimer, obesità e patologie cardiovascolari.