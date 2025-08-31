Il cielo di settembre 2025: l’eclissi totale di Luna visibile dall’Italia, l’equinozio e i pianeti protagonisti della notte

MeteoWeb

Settembre 2025 si annuncia come un mese ricco di appuntamenti astronomici: dal ritorno dell’equinozio d’autunno a un’eclissi totale di Luna visibile dall’Italia, passando per le opposizioni di Saturno e Nettuno e numerose congiunzioni planetarie. Un cielo che segna il passaggio dall’estate all’autunno, con giornate sempre più corte e notti più lunghe, ideali per l’osservazione. Ecco in dettaglio quali appuntamenti astronomici ci attendono nel 9° mese dell’anno, 1° mese dell’autunno nell’emisfero boreale.

L’eclissi totale di Luna del 7 settembre

L’evento più atteso del mese è senza dubbio l’eclissi totale di Luna di domenica 7 settembre, visibile in Italia. La Luna sorgerà già immersa nell’ombra terrestre: a Roma, ad esempio, sarà visibile a partire dalle 19:30, con la fase di totalità già in corso. Il massimo è previsto alle 20:12, mentre l’uscita dalla totalità avverrà alle 20:52. L’eclissi si concluderà definitivamente alle 22:55. Il nostro satellite assumerà la suggestiva tonalità rossastra della cosiddetta “Luna di sangue”, dovuta alla rifrazione della luce solare attraverso l’atmosfera terrestre.

Il Sole e l’Equinozio d’Autunno

Il 16 settembre il Sole lascia la costellazione del Leone per entrare in quella della Vergine. Il 22 settembre, alle 20:19 ora italiana, si verificherà l’equinozio d’autunno, momento in cui giorno e notte hanno la stessa durata. Nel corso del mese, alle latitudini medie italiane, le giornate si accorceranno di circa 80 minuti.

Le fasi lunari e la distanza dalla Terra

7 settembre : Luna Piena (in eclissi totale)

: Luna Piena (in eclissi totale) 10 settembre : Luna al perigeo (364.780 km)

: Luna al perigeo (364.780 km) 14 settembre : Ultimo quarto

: Ultimo quarto 21 settembre : Luna Nuova

: Luna Nuova 26 settembre : Luna all’apogeo (405.551 km)

: Luna all’apogeo (405.551 km) 30 settembre: Primo quarto

I pianeti del mese

Mercurio : inosservabile per tutto settembre, troppo vicino al Sole;

: inosservabile per tutto settembre, troppo vicino al Sole; Venere : ancora protagonista del cielo del mattino, sorge circa 2 ore e mezza prima del Sole a inizio mese, ridotte a 2 ore a fine settembre;

: ancora protagonista del cielo del mattino, sorge circa 2 ore e mezza prima del Sole a inizio mese, ridotte a 2 ore a fine settembre; Marte : difficile da osservare, molto basso sull’orizzonte occidentale al tramonto;

: difficile da osservare, molto basso sull’orizzonte occidentale al tramonto; Giove : visibile per gran parte della notte, culmina a Sud-Est al sorgere del Sole;

: visibile per gran parte della notte, culmina a Sud-Est al sorgere del Sole; Saturno : grande protagonista del mese insieme all’eclissi. Il 21 settembre raggiunge l’opposizione, risultando visibile tutta la notte, alla minima distanza dalla Terra (1,28 miliardi di km). Gli anelli appariranno molto sottili, essendo orientati di taglio;

: grande protagonista del mese insieme all’eclissi. Il raggiunge l’opposizione, risultando visibile tutta la notte, alla minima distanza dalla Terra (1,28 miliardi di km). Gli anelli appariranno molto sottili, essendo orientati di taglio; Urano : visibile per tutta la notte, ma al limite della visibilità a occhio nudo;

: visibile per tutta la notte, ma al limite della visibilità a occhio nudo; Nettuno: in opposizione il 23 settembre, osservabile tutta la notte con il telescopio, a oltre 4,3 miliardi di km dalla Terra.

Congiunzioni da non perdere

1 settembre : Venere con l’ammasso del Presepe (M44)

: Venere con l’ammasso del Presepe (M44) 8 settembre : Luna-Saturno

: Luna-Saturno 12 settembre : Luna-Pleiadi

: Luna-Pleiadi 16 settembre : Luna-Giove

: Luna-Giove 19 settembre : Luna-Venere

: Luna-Venere 24 settembre: Luna-Marte

Le costellazioni dell’autunno in arrivo

Il cielo serale di settembre mostra ancora le grandi figure estive, come lo Scorpione, il Sagittario e il Triangolo Estivo (Altair, Vega e Deneb), che si avviano però verso l’orizzonte occidentale. A Est si affacciano invece le costellazioni autunnali: Pegaso con il suo grande quadrilatero, Andromeda con la celebre galassia M31, Perseo e Cassiopea. Da non perdere il Doppio Ammasso del Perseo, spettacolare al binocolo. Sempre presenti a Nord le due Orse e il sinuoso Dragone.

Sciami meteorici

Settembre non offre piogge meteoriche spettacolari come Perseidi o Geminidi, ma regala appuntamenti più discreti. Le Pegasidi e le Orionidi di settembre saranno protagoniste soprattutto nella seconda parte del mese, offrendo scie luminose nelle notti serene e buie.