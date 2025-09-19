Il primo progetto di GNL al mondo a maggioranza indigena: una rivoluzione energetica e sociale

Ad agosto Maureen Nyce, la nuova responsabile della Prima Nazione Haisla, ha visitato il sito dell’oleodotto Cedar LNG in qualità di proprietaria. Gli Haisla – che occupa il territorio sulla costa nord-occidentale del Canada da 9.000 anni – possiedono una quota azionaria del 50,1% nel progetto di esportazione Cedar LNG da 4 miliardi di dollari, vicino alla città di Kitimat, nella British Columbia. La quota restante è detenuta dalla Pembina Pipeline, con sede a Calgary. Il primo progetto di GNL al mondo a maggioranza indigena, la cui entrata in funzione è prevista per il 2028, potrebbe cambiare radicalmente il futuro del popolo Haisla e fungere da banco di prova per il Canada, che ha appena iniziato ad esportare GNL in Asia e sta cercando di ridurre la dipendenza dalle esportazioni dagli Stati Uniti.

Portare il Cedar LNG dalla fase di idea alla realtà dipendeva da una serie di fattori unici. Il progetto ha beneficiato dell’uso strategico delle infrastrutture esistenti, del sostegno quasi unanime della comunità e di un ingente prestito, unico nel suo genere: una combinazione che potrebbe essere difficile da replicare, dato che il Canada, quinto produttore mondiale di gas naturale, cerca di trovare un equilibrio tra i diritti degli indigeni e la crescita economica.

La leadership degli Haisla nel progetto Cedar LNG

In Canada le partnership energetiche con i gruppi indigeni sono normalmente avviate dall’industria, ma Cedar LNG è stata guidata dagli indigeni fin dall’inizio. Un elemento cruciale è stato un accordo del 2018 che ha concesso agli Haisla l’accesso a 400 milioni di piedi cubi al giorno di capacità sul gasdotto Coastal GasLink di 670 km, che trasporta il gas naturale al grande impianto LNG Canada, gestito da Shell. Anche LNG Canada – che quest’anno ha spedito il primo GNL canadese in Asia – si trova su un territorio Haisla. Per garantire il sostegno della popolazione indigena al progetto, Shell e altri sostenitori di LNG Canada hanno avviato consultazioni con la Prima Nazione nel 2013. Mentre alcuni membri della comunità inizialmente nutrivano delle preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda l’impatto ambientale, molti Haisla ritenevano che la crescita del settore fosse inevitabile.

Dalla compensazione economica all’opportunità industriale: la strategia degli Haisla

La dirigenza ha visto una rara opportunità di investire nel futuro, in una comunità in cui molti vivono al di sotto della soglia di povertà. Gli Haisla hanno negoziato dei pagamenti finanziari diretti da LNG Canada, ma Dave LaVallie, all’epoca responsabile dello sviluppo commerciale della Nazione, ha esortato il consiglio ad insistere per l’accesso alla capacità di trasporto di Coastal GasLink. Gli Haisla sono stati quindi in grado di cercare un partner del settore privato che li aiutasse a costruire il proprio impianto di GNL.