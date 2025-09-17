Il sogno di un futuro multiplanetario, la scommessa di Musk: ecco la data chiave per la colonizzazione

L’idea di insediare l’umanità sul Pianeta Rosso non è più solo un’utopia fantascientifica. Secondo Elon Musk, fondatore e CEO di SpaceX, una colonia marziana autosufficiente potrebbe diventare realtà entro i prossimi 30 anni, a patto di superare alcune sfide ingegneristiche monumentali. Durante il recente All-In Summit, Musk ha fissato una data precisa per questo traguardo epocale: il 2055. Per raggiungere questo obiettivo, la chiave è una “logistica esponenziale”. Come ha sottolineato Musk, ogni 2 anni, durante le finestre di lancio ottimali (quando la Terra e Marte si allineano), sarà necessario aumentare in modo esponenziale il tonnellaggio di merci inviate verso il pianeta. Una colonia marziana, per essere veramente autosufficiente, necessiterà di una quantità enorme di materiali: dai moduli abitativi ai robot da lavoro, ma anche “tutti gli ingredienti della civiltà“. Questo significa macchinari per produrre cibo, energia e combustibile dall’atmosfera marziana, e persino le fabbriche per costruire microchip, computer e razzi in loco.

Starship: il cavallo di battaglia per il futuro multiplanetario

Il veicolo destinato a trasformare questo sogno in realtà è Starship di SpaceX. Starship è il sistema di lancio più grande e potente mai costruito, composto da 2 elementi completamente riutilizzabili: Super Heavy, booster primo stadio, e la capsula Starship vera e propria, lo stadio superiore. Entrambi sono realizzati in acciaio inossidabile e alimentati dai motori di nuova generazione Raptor, che utilizzano ossigeno e metano liquidi. Questa scelta non è casuale: entrambi i propellenti possono essere prodotti direttamente sulla superficie marziana, un fattore cruciale per l’autosufficienza della colonia.

Sebbene sia ancora in fase di sviluppo, il programma Starship sta già raggiungendo traguardi significativi. Recentemente, il 10° volo test ha dimostrato un successo notevole, portando per la prima volta un carico utile nello Spazio (8 satelliti fittizi della rete Starlink). Questo risultato ha segnato un importante passo avanti dopo i fallimenti prematuri dei 3 voli precedenti, confermando la crescente affidabilità del sistema.

Musk ha annunciato che il prossimo volo test sarà l’ultimo per la versione attuale (V2) del veicolo. Successivamente, si passerà alla Versione 3, un aggiornamento radicale che includerà i nuovi motori Raptor 3. Nonostante i probabili “dolori iniziali” dovuti alla riprogettazione, questa nuova iterazione sarà in grado di trasportare oltre 100 tonnellate in orbita, una capacità 2,5 volte superiore a quella del Falcon Heavy di SpaceX in modalità riutilizzabile.

La sfida del riutilizzo totale

Il concetto di riutilizzabilità completa è al centro della visione di Musk. A differenza dei lanciatori parzialmente riutilizzabili come il Falcon 9 e il Falcon Heavy (che perdono il secondo stadio), Starship è progettato per far atterrare sia il booster che la navicella, per poi essere preparati per un nuovo lancio. SpaceX ha già dimostrato il riutilizzo del booster Super Heavy, ma il recupero della navicella è ancora una sfida aperta.

“Nessuno ha mai realizzato uno scudo termico orbitale completamente riutilizzabile“, ha dichiarato Musk, paragonando la complessità del progetto allo Space Shuttle, il cui scudo richiedeva 9 mesi di riparazioni dopo ogni volo. La soluzione di SpaceX si basa su un approccio basato sui principi base della fisica, studiando materiali e design che possano resistere a temperature estreme senza trasmettere calore alla struttura principale e mantenendo l’integrità delle piastrelle.

Nonostante le difficoltà, l’ottimismo di Musk è palpabile. Si aspetta che SpaceX riesca a dimostrare la piena riutilizzabilità del sistema entro il prossimo anno, con l’innovativo metodo di cattura di entrambi gli stadi tramite le “bacchette” (“chopsticks”) della torre di lancio. La futura Versione 3, con un’altezza di oltre 124 metri, sarà la prima a tentare voli di prova verso Marte.

L’impegno di Musk per la colonizzazione del Pianeta Rosso non è un mero capriccio. È il motore che ha spinto la fondazione di SpaceX nel 2002. L’obiettivo ultimo è rendere l’umanità una “specie multiplanetaria“, garantendo la sopravvivenza della coscienza in caso di un evento catastrofico sulla Terra. Il test finale, come ha concluso Musk, sarà capire se la colonia marziana potrà sopravvivere anche se i rifornimenti dalla Terra dovessero interrompersi.