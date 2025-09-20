Il Sole diventa una falce sottile, il cielo si oscura: come vedere l’eclissi

Il 21 settembre 2025 il cielo offrirà uno degli spettacoli più suggestivi e rari dell’anno: una eclissi solare parziale. La Luna passerà davanti al Sole, oscurandone fino all’85% del disco e lasciando visibile soltanto una sottile falce luminosa. A differenza di un’eclissi totale, in cui la stella madre del nostro Sistema scompare completamente dietro il profilo lunare, in questo caso resterà sempre una porzione del Sole visibile, creando un gioco di luce e ombra capace di trasformare l’alba e il giorno in uno scenario quasi surreale. L’eclissi sarà particolarmente spettacolare in Nuova Zelanda, dove il Sole sorgerà già parzialmente oscurato, e nelle isole del Pacifico meridionale come Samoa e Tonga, oltre che in alcune regioni remote dell’Antartide. Si tratta dell’ultima eclissi del 2025 e una delle più profonde parziali degli ultimi anni, destinata ad affascinare astronomi, astrofili e semplici curiosi che avranno la fortuna di trovarsi nelle aree interessate.

I momenti chiave dell’evento

Inizio dell’eclissi : 17:29 UTC (19:29 in Italia), con la Luna che inizierà a “mordere” il bordo del Sole;

: 17:29 UTC (19:29 in Italia), con la Luna che inizierà a “mordere” il bordo del Sole; Massimo dell’eclissi : 19:41 UTC (21:41 in Italia), quando oltre i due terzi del disco solare saranno nascosti;

: 19:41 UTC (21:41 in Italia), quando oltre i due terzi del disco solare saranno nascosti; Fine dell’eclissi: 21:53 UTC (23:53 in Italia), quando la Luna uscirà definitivamente dall’allineamento.

In Nuova Zelanda, in particolare lungo la costa orientale, i primi raggi del Sole appariranno già velati dall’ombra lunare, regalando agli osservatori immagini di rara bellezza.

Come vedere l’eclissi online

Poiché l’evento sarà visibile direttamente solo da una piccola parte del globo – circa 17 milioni di persone, lo 0,2% della popolazione mondiale – la tecnologia verrà in soccorso di chi si trova altrove. Il portale Time and Date, in collaborazione con la Dunedin Astronomical Society in Nuova Zelanda, trasmetterà la diretta su YouTube a partire dalle 20 ora italiana. Durante lo streaming, gli spettatori potranno seguire tutte le fasi dell’eclissi in tempo reale, accompagnati dai commenti dell’astrofisico Graham Jones e della giornalista scientifica Anne Buckle, che spiegheranno i dettagli astronomici e le curiosità legate al fenomeno.

In questo modo, chiunque nel mondo potrà assistere virtualmente a uno degli spettacoli più affascinanti del cielo, a prescindere dal luogo in cui si trova.

L’ultima eclissi del 2025

Quella di settembre chiude il ciclo delle eclissi dell’anno. Il 2025 ha infatti offerto 2 “stagioni delle eclissi”, periodi di circa 35 giorni durante i quali si verificano inevitabilmente almeno 2 eclissi, solari o lunari. La seconda stagione, attualmente in corso, si è aperta con un’eclissi lunare totale il 7 settembre, seguita da questa eclissi solare parziale. La prima, a marzo, aveva visto una dinamica simile: un’eclissi lunare totale il 13-14 marzo e, 2 settimane più tardi, un’eclissi solare parziale.