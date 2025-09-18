Il Sole si oscura all’alba, ecco perché l’Eclissi dell’Equinozio sarà speciale

Il 21-22 settembre 2025 i cieli dell’emisfero australe saranno teatro di un evento astronomico: un’eclissi solare parziale, in cui la Luna arriverà a coprire fino all’80% del disco solare. Non si tratta di un’eclissi qualunque, ma di un fenomeno che accade in una data simbolica: la vigilia dell’equinozio di settembre, quando la durata del giorno e della notte si bilancia approssimativamente in tutto il globo. Per questo motivo è stata ribattezzata l’Eclissi dell’Equinozio. A rendere l’evento ancora più straordinario è la sua collocazione geografica: spesso le grandi eclissi del Sud del mondo si manifestano su oceani remoti o in piena Antartide, lontano dagli occhi dei più. Questa volta, invece, sarà la Nuova Zelanda a trovarsi in prima fila, potendo ammirare all’alba un Sole che sorgerà già “morso” dalla Luna. Uno spettacolo cosmico che unisce scienza, suggestione e simbolismo.

Un incontro celeste perfettamente cronometrato

L’eclissi inizierà alle 17:29 UTC e si concluderà alle 21:53 UTC, per una durata totale di oltre 4 ore. Il culmine, il cosiddetto “massimo dell’eclissi”, avverrà alle 19:41 UTC, quando la Luna nasconderà circa l’80% del Sole sopra le acque remote del Pacifico meridionale, a metà strada tra la Nuova Zelanda e l’Antartide. Da lì, la nostra stella apparirà ridotta a una sottile falce luminosa.

L’orario e l’intensità varieranno da regione a regione, offrendo scenari molto diversi a seconda della posizione dell’osservatore.

Dove e come ammirarla

La traiettoria dell’eclissi rimarrà confinata nell’emisfero Sud, lontano dalla maggior parte delle popolazioni mondiali. In alcune zone, lo spettacolo sarà indimenticabile:

Nuova Zelanda (22 settembre, all’alba)

Sarà uno dei Paesi più privilegiati. A Stewart Island , il Sole sorgerà già “morso” dalla Luna, arrivando a una copertura del 73% alle 07:14 locali. A Christchurch e Wellington , la percentuale si aggirerà tra il 66% e il 69% , mentre ad Auckland scenderà al 61%.

Qui solo la remota Macquarie Island potrà godere di un’eclissi spettacolare, con quasi l’ 80% del Sole oscurato al massimo. Al contrario, gran parte della terraferma australiana resterà quasi esclusa: a Sydney il fenomeno sarà appena percepibile (1%), e a Melbourne non si vedrà nulla.

Le basi scientifiche saranno spettatrici privilegiate: alla stazione Zucchelli il Sole sarà coperto fino al 72%, mentre a McMurdo il dato si fermerà al 69%.

Perché è un’eclissi speciale?

Oltre alla profondità della copertura – tra le più elevate per un’eclissi parziale in questo decennio – ci sono due elementi che rendono l’evento unico:

Equinozio di settembre – L’eclissi avviene proprio alla vigilia del momento in cui giorno e notte si equivalgono su tutta la Terra, conferendo al fenomeno un fascino simbolico legato all’equilibrio cosmico;

– L’eclissi avviene proprio alla vigilia del momento in cui giorno e notte si equivalgono su tutta la Terra, conferendo al fenomeno un fascino simbolico legato all’equilibrio cosmico; Visibilità in aree abitate – Molte eclissi dell’emisfero Sud si verificano su oceani remoti o in piena Antartide. Stavolta, invece, toccherà da vicino le popolazioni neozelandesi, che potranno vedere il Sole “morso” dalla Luna.

Inoltre, l’eclissi arriva a breve distanza da un altro grande evento: l’eclissi lunare del 7 settembre, visibile anche dall’Italia.

Cos’è un’eclissi solare parziale?

Un’eclissi solare avviene quando la Luna si interpone tra la Terra e il Sole. Nel caso di un’eclissi parziale, il nostro satellite copre solo una parte del disco solare, lasciando sempre un frammento di luce visibile. Durante eclissi profonde come quella di settembre 2025, la luminosità dell’ambiente cala sensibilmente, tingendo il paesaggio di un’atmosfera irreale.

Importante: non bisogna mai osservare il Sole senza adeguate protezioni. Solo occhiali certificati o filtri solari specifici consentono di guardare l’eclissi in sicurezza. I comuni occhiali da sole non proteggono gli occhi.

E dopo il 2025?

Chi non riuscirà ad assistere all’Eclissi dell’Equinozio dovrà armarsi di pazienza. Il prossimo appuntamento sarà il 17 febbraio 2026, con un’eclissi anulare (“anello di fuoco”), visibile solo dall’Antartide. Molto più spettacolare sarà però il 12 agosto 2026, quando una eclissi totale di Sole attraverserà la Spagna, la Groenlandia, l’Islanda e parte della Russia, regalando all’Europa e al Nord America una memorabile esperienza celeste.

L’eclissi solare del 21 settembre 2025

L’eclissi solare del 21 settembre 2025 sarà un fenomeno raro e affascinante, non solo per la sua intensità ma anche per la sua coincidenza con l’equinozio. Per chi si troverà in Nuova Zelanda o in alcune zone dell’Antartide, sarà un’alba che resterà impressa per sempre: un Sole nascente divorato dalla Luna, simbolo perfetto dell’eterna danza tra luce e ombra.