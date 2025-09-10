Il sonno profondo svela un nuovo segreto dell’ormone della crescita

Dormire bene non significa soltanto riposare: è un processo fondamentale per la salute fisica e mentale. Un recente studio pubblicato su Cell dai ricercatori dell’Università della California, Berkeley, ha individuato un nuovo meccanismo cerebrale che regola il rilascio dell’ormone della crescita durante il sonno. Da tempo si sa che questo ormone favorisce lo sviluppo di muscoli e ossa, regola il metabolismo dei grassi e del glucosio e contribuisce alla riparazione dei tessuti. Tuttavia, il motivo per cui la mancanza di sonno – in particolare del sonno profondo non-REM – riduca i livelli dell’ormone della crescita era rimasto poco chiaro. Gli scienziati hanno ora mappato i circuiti cerebrali coinvolti, scoprendo un sofisticato sistema di feedback tra l’ipotalamo e il locus coeruleus, area del cervello legata a attenzione, memoria e veglia.

Il nuovo modello mostra come l’ormone della crescita e il ciclo sonno-veglia si influenzino a vicenda in un delicato equilibrio: troppo poco sonno ne abbassa i livelli, mentre un eccesso di ormone può paradossalmente stimolare la veglia. Questa scoperta apre prospettive terapeutiche per disturbi metabolici, malattie neurodegenerative e problemi di insonnia.

In sintesi, dormire bene non è solo una questione di energia quotidiana: è la chiave di un meccanismo biologico che mantiene in equilibrio crescita, metabolismo e funzioni cognitive.