Il tifone Bualoi si avvicina velocemente, evacuazioni e aeroporti chiusi in Vietnam

Il Vietnam ha chiuso gli aeroporti ed evacuato migliaia di persone nelle aree a rischio, mentre il tifone Bualoi si sta intensificando e si dirige verso il Paese, pochi giorni dopo aver causato almeno 10 morti e diffuse inondazioni nelle Filippine. Secondo l’agenzia meteorologica nazionale vietnamita, il tifone, che alle 2 UTC raggiungeva velocità del vento fino a 133 km/h, dovrebbe toccare terra nel Vietnam centrale domenica sera ora locale, prima del previsto, poiché si sta muovendo velocemente. “Si tratta di una tempesta che si muove rapidamente, quasi il doppio della velocità media, con una forte intensità e un’ampia area di impatto. È in grado di innescare contemporaneamente più disastri naturali, tra cui forti venti, forti piogge, inondazioni, alluvioni improvvise, frane e inondazioni costiere“, ha aggiunto l’agenzia.

Le autorità della provincia centrale di Ha Tinh hanno iniziato a evacuare più di 15mila persone, ha affermato il governo, aggiungendo che migliaia di soldati sono pronti a intervenire. Il Vietnam ha sospeso le operazioni in 4 aeroporti costieri, tra cui lo scalo internazionale di Danang, e ha modificato l’orario di partenza di diversi voli, ha riportato affermato l’Autorità per l’aviazione civile. Secondo il governo, le forti piogge hanno già causato inondazioni a Hue e Quang Tri.