Tempesta Bualoi: scia di morti e danni nelle Filippine, ora punta il Vietnam

Le autorità filippine hanno aggiornato a 11 il bilancio delle vittime causate dal passaggio della tempesta tropicale Bualoi, che ora si sta muovendo verso il Vietnam. La perturbazione ha investito ieri diverse isole del centro dell’arcipelago, provocando gravi danni: alberi e tralicci abbattuti, case scoperchiate e vaste inondazioni che hanno costretto oltre 400mila persone a lasciare le proprie abitazioni. L’isola di Biliran risulta tra le più colpite, con 8 morti e 2 dispersi, ha dichiarato Noel Lungay, responsabile provinciale della protezione civile.

In precedenza le autorità avevano confermato 3 decessi nelle isole di Masbate e Ticao, situate nei pressi di Biliran. Al momento si contano ancora 14 dispersi nella regione centrale del Paese, mentre oltre 200mila persone rimangono ospitate nei centri di evacuazione situati lungo il percorso della tempesta.

Il passaggio di Bualoi è avvenuto a pochi giorni dal devastante super tifone Ragasa, che nel Nord delle Filippine aveva causato 14 vittime. Dopo avere attraversato l’arcipelago, sabato la tempesta si è spostata sul Mar Cinese Meridionale e, secondo il servizio meteorologico filippino, dovrebbe raggiungere le coste centrali del Vietnam entro domenica pomeriggio.