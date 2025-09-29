Il tifone Bualoi travolge il Vietnam, landfall distruttivo: venti oltre 130 km/h e blackout, almeno un morto e diversi dispersi

Migliaia di persone sono state evacuate nelle province centrali e settentrionali del Vietnam a causa del tifone Bualoi, che ha raggiunto le coste del Paese nella notte tra domenica e lunedì ora locale con una velocità superiore alle previsioni. La tempesta, proveniente dal Mar Cinese Meridionale, ha toccato terra nella provincia costiera di Hà Tĩnh, per poi spingersi verso l’entroterra in direzione Nord/Ovest, attenuandosi progressivamente ma mantenendo un forte potenziale distruttivo. Secondo i servizi meteorologici nazionali, Bualoi ha portato venti fino a 133 km/h, mareggiate superiori al metro e precipitazioni intense, con rischio elevato di alluvioni lampo e frane nelle regioni montuose.

I media statali riportano che oltre 347mila famiglie sono rimaste senza elettricità. Le raffiche hanno scoperchiato tetti di lamiera lungo le arterie principali, divelto pilastri di cemento e reso impraticabili numerose strade. Nella comune di Phong Nha, a circa 45 km da Đồng Hới, i residenti hanno descritto raffiche terribili e piogge incessanti.

Tifone Bualoi, evacuazioni e misure di emergenza

Le autorità hanno ordinato il rientro a terra di tutte le imbarcazioni da pesca e predisposto massicci piani di evacuazione. A Đà Nẵng sono state trasferite oltre 210mila persone, mentre a Huế più di 32mila residenti costieri sono stati spostati verso zone più sicure.

La Civil Aviation Authority ha sospeso le operazioni in quattro aeroporti, tra cui quello internazionale di Đà Nẵng, causando la riprogrammazione di numerosi voli.

Vittime e incidenti

Il bilancio umano è già pesante. In provincia di Quảng Trị un ragazzo di 16 anni è morto folgorato mentre percorreva una strada rurale sotto la pioggia battente. Nella stessa zona un peschereccio è affondato e un altro è rimasto bloccato durante la ricerca di riparo: 9 persone sono state tratte in salvo, mentre i soccorsi stanno tentando di raggiungere 2 dispersi in mare.

Nella città di Huế, le strade basse sono state sommerse dall’acqua, i tetti scoperchiati e almeno una persona risulta dispersa, trascinata via dalle inondazioni.

Il bilancio regionale: dalle Filippine al Vietnam

Il tifone Bualoi aveva già lasciato dietro di sé almeno 20 vittime nelle Filippine, dove migliaia di famiglie erano state costrette a cercare rifugio in oltre 1.400 centri di emergenza. I danni maggiori sono stati causati da alluvioni lampo, caduta di alberi e interruzioni elettriche diffuse.

Questo evento segue di pochi giorni il passaggio del tifone Ragasa, una delle tempeste più violente degli ultimi anni, che ha provocato almeno 28 morti tra Filippine e Taiwan, per poi dissiparsi in Cina e successivamente sul Vietnam.

Le previsioni

Gli esperti del Centro Nazionale di Previsioni Idro-Meteorologiche del Vietnam hanno avvertito che Bualoi potrebbe muoversi lentamente, prolungando gli effetti di vento e pioggia e aumentando il rischio di frane e allagamenti fino al 1° ottobre.