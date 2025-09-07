Incendio a Santa Cesarea Terme, fiamme domate grazie all’intervento di Vigili del Fuoco e Canadair

E’ stato spento l’incendio divampato in mattinata a Santa Cesarea Terme, nel Salento. Non si registrano feriti né danni, nonostante l’avanzata minacciosa del rogo fino a ridosso di alcune strutture ricettive nella zona del Belvedere. Il lavoro dei Vigili del fuoco e del personale della protezione civile, coadiuvato dall’azione di due canadair arrivati da Lamezia Terme, ha impedito che il fronte del fuoco, alimentato dal vento, avvolgesse la zona pinetata, aggredita dalle fiamme solo in una piccola parte. A lungo è rimasta chiusa al transito veicolare la provinciale 358 per Otranto. Sono in corso le operazioni di bonifica.