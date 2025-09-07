Incendio a Santa Cesarea Terme, fiamme domate grazie all’intervento di Vigili del Fuoco e Canadair

E’ stato spento l’incendio divampato in mattinata a Santa Cesarea Terme, nel Salento. Non si registrano feriti né danni, nonostante l’avanzata minacciosa del rogo fino a ridosso di alcune strutture ricettive nella zona del Belvedere. Il lavoro dei Vigili del fuoco e del personale della protezione civile, coadiuvato dall’azione di due canadair arrivati ​​da Lamezia Terme, ha impedito che il fronte del fuoco, alimentato dal vento, avvolgesse la zona pinetata, aggredita dalle fiamme solo in una piccola parte. A lungo è rimasta chiusa al transito veicolare la provinciale 358 per Otranto. Sono in corso le operazioni di bonifica.