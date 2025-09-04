Incendio in un’azienda a Pianezza, l’appello del sindaco: “chiudete porte e finestre”

In attesa dei rilievi dell’Arpa, il primo cittadino Castello raccomanda porte e finestre chiuse. Nessuna persona risulta coinvolta, danni ingenti alla ditta

Incendio Pianezza

“In via precauzionale, e in attesa dei rilievi dell’Arpa, ho invitato i cittadini a rimanere a casa e tenere le porte e le finestre chiuse. Non abbiamo ancora un dato certo ma il pericolo potrebbe esserci perché l’azienda produce materiali di plastica e quindi meglio prevenire”. Lo sostiene il sindaco di Pianezza (Torino), Antonio Castello, a proposito dell’incendio scoppiato in una ditta, questo pomeriggio. Il sindaco ha sottolineato che “da parte della proprietà c’è stata da subito la massima disponibilità, ci dispiace per il danno che hanno subito”. Al momento non risultano esserci persone coinvolte nell’incendio.

