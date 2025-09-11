Influenza, ISS: nella scorsa stagione 601 persone ricoverate in terapia intensiva

Nella stagione 2024-2025 in Italia, 601 persone sono state ricoverate in Terapia Intensiva per l’influenza, e tra queste 134 sono decedute: è quanto afferma il rapporto della Sorveglianza Integrata SARI pubblicato oggi, secondo cui sia i casi gravi che i decessi si sono verificati per la maggior parte in persone non vaccinate. La sorveglianza si basa sulle segnalazioni da parte degli ospedali di tutti i casi di gravi infezioni respiratorie acute (SARI) e sindromi da distress respiratorio acuto (ARDS), ricoverati presso i reparti di Terapia intensiva e/o sottoposti a terapia ECMO (Ossigenazione Extracorporea a Membrana) e in cui sia stata confermata la presenza di un tipo/sottotipo di virus influenzale. Questa sorveglianza descrive i casi più gravi e i relativi decessi associati all’influenza, in particolare quelli che vengono intercettati dagli ospedali, ed è una delle fonti su cui si basano le stime dell’impatto della stagione influenzale sulla popolazione, attraverso cui si arriva ad attribuire mediamente 8000 decessi per influenza e le sue complicanze ogni anno in Italia.

“Questi dati, quando siamo ormai vicini all’autunno e all’inizio della stagione in cui aumentano le infezioni respiratorie – afferma Anna Teresa Palamara, che dirige il dipartimento di Malattie Infettive dell’Iss – confermano che l’influenza, soprattutto in persone fragili per diverse condizioni concomitanti, può portare a conseguenze gravi. Raccomandiamo pertanto di vaccinarsi, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, per ridurre i rischi soprattutto in queste persone”.

Questi i dati principali del rapporto: