Karup blindata: misteriosi droni nei cieli sopra la base e l’aeroporto civile

Droni non identificati hanno sorvolato la più grande base militare della Danimarca. E’ accaduto ieri sera, come conferma stamani la Polizia. “Posso confermare che abbiamo avuto un episodio intorno alle 20.15 (di ieri) che è andato avanti per diverse ore – ha detto all’agenzia Afp l’ufficiale Simon Skelsjaer – Uno o due droni sono stati visti all’esterno e sopra la base aerea” di Karup. “Non li abbiamo abbattuti”, ha puntualizzato. Droni avrebbero sorvolato nelle ultime ore anche altri siti militari danesi. Sono stati avvistati su “diversi siti militari”, ha precisato un portavoce militare alla stessa Afp ma senza entrare nei dettagli. La Polizia ha confermato la cooperazione con i militari nelle indagini.

La base militare di Karup, che ospita tra l’altro tutti gli elicotteri delle Forze Armate, condivide le piste con l’aeroporto civile di Midtjylland, che è stato brevemente chiuso senza comunque che ci siano state ripercussioni per i voli, non previsti a quell’orario, ha aggiunto Skelkjaer.