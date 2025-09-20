La “finta alba”, un antico bagliore cosmico: ecco quando e dove ammirare la Luce Zodiacale

Settembre è uno dei mesi più suggestivi per gli amanti dell’astronomia, grazie a un fenomeno celeste delicato ma straordinario: la luce zodiacale, conosciuta anche come “falsa alba”. Se vi trovate in un’area con cieli oscuri e guardate verso Est nelle prime ore del mattino, potreste notare un triangolo di luce pallida che si innalza dall’orizzonte. Non è l’alba, né un bagliore urbano o la luce riflessa di un pianeta: è un antico bagliore cosmico, frutto di polvere interplanetaria che orbita attorno al Sole.

Cos’è la Luce Zodiacale

La luce zodiacale è causata dalla riflessione della luce solare su minuscoli granelli di polvere presenti nel piano del Sistema Solare, lo stesso in cui orbitano i pianeti. Questi detriti, residui di comete e asteroidi e forse frammenti rimasti dalla formazione dei pianeti, creano un debole ma affascinante bagliore che può essere osservato solo quando le condizioni di luminosità sono ottimali: cieli limpidi, assenza di inquinamento luminoso e, soprattutto, notti senza Luna.

Una teoria recente suggerisce che parte di questa polvere potrebbe provenire addirittura da Marte, catturata dall’attrazione gravitazionale del Sole nel sistema interno. Sebbene non ancora confermata, l’ipotesi spiegherebbe perché il fenomeno sia più intenso lungo il piano in cui i pianeti si allineano nel Sistema Solare.

Quando e dove osservarla

Quest’anno, il momento migliore per ammirare la luce zodiacale sarà tra oggi e i primi giorni di ottobre, subito prima dell’alba. Il novilunio sarà domani, garantendo cieli completamente scuri, perfetti per osservare questo fenomeno delicato.

Per ottenere la visuale ideale:

Guardate verso Est circa 90 minuti prima dell’alba ;

circa ; Scegliete un luogo con un orizzonte senza ostacoli e senza fonti di luce artificiale;

e senza fonti di luce artificiale; La luce zodiacale segue l’eclittica, il percorso apparente del Sole attraverso le costellazioni zodiacali. A latitudini medie dell’emisfero Nord, la sua inclinazione appare obliqua, mentre all’equatore il triangolo di luce sembra più verticale.

Il risultato è un triangolo etereo che si assottiglia verso l’alto, uno spettacolo visivo di rara delicatezza che rende le foto notturne incredibilmente suggestive.

Consigli pratici per l’osservazione e la fotografia

Per aumentare le possibilità di vedere chiaramente la luce zodiacale:

Usate un’app di astronomia in modalità realtà aumentata per individuare l’eclittica, o semplicemente orientatevi a Est con una bussola;

Arrivate sul posto in anticipo e lasciate che gli occhi si adattino al buio per 20-30 minuti ;

; Utilizzate la visione indiretta : guardare leggermente di lato rispetto al bagliore ne aumenta la visibilità, sfruttando la sensibilità periferica dell’occhio;

: guardare leggermente di lato rispetto al bagliore ne aumenta la visibilità, sfruttando la sensibilità periferica dell’occhio; Per fotografarla, impostate esposizioni di circa 10 secondi con un ISO alto. Gli smartphone in modalità notte possono funzionare bene, purché siano su treppiede stabile.

Altri eventi celesti da non perdere

Il 22 settembre scoccherà l’equinozio d’autunno. In questo periodo, le condizioni geomagnetiche possono favorire un aumento delle aurora boreale nell’emisfero Nord, grazie all’allineamento del campo magnetico terrestre con quello del vento solare. Il 21 settembre un’eclissi solare parziale sarà visibile da Nuova Zelanda, Oceano Pacifico meridionale e Antartide, un evento legato all’eclissi lunare totale del 7 settembre 2025.

La luce zodiacale, un fenomeno tanto raro quanto poetico

La luce zodiacale è un fenomeno tanto raro quanto poetico: un triangolo di luce antica che ci ricorda quanto il cielo notturno possa essere spettacolare quando osservato con occhi attenti e cieli veramente scuri. Questo fine settimana e i giorni successivi rappresentano un’occasione imperdibile per chi ama la contemplazione astronomica, regalando un’alba che non è realmente alba, ma un sogno luminoso sospeso tra terra e Spazio.