La tempesta geomagnetica in corso si intensifica: raggiunta la classe G3

Dal 29 settembre la Terra è interessata da una tempesta geomagnetica che, nelle ultime ore, ha registrato un sensibile aumento di intensità. L’evento, inizialmente classificato come G1 – il livello più basso della scala NOAA che misura l’attività geomagnetica da G1 a G5 – ha raggiunto oggi la classe G3, corrispondente a una tempesta definita “forte”. A comunicarlo è stato lo Space Weather Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), che monitora costantemente il meteo spaziale.

Una tempesta geomagnetica di questa intensità può avere ripercussioni significative:

Reti elettriche: possibili variazioni di tensione e sovraccarichi;

possibili variazioni di tensione e sovraccarichi; Satelliti: rischio di malfunzionamenti e necessità di correzioni nell’orientamento orbitale;

rischio di malfunzionamenti e necessità di correzioni nell’orientamento orbitale; Navigazione e comunicazioni: interruzioni temporanee dei sistemi GPS e disturbi nei segnali radio a onde corte;

interruzioni temporanee dei sistemi GPS e disturbi nei segnali radio a onde corte; Fenomeni visivi: aurore boreali visibili a latitudini più basse rispetto al normale.

Secondo le previsioni del NOAA, l’attività geomagnetica potrebbe mantenersi su questi livelli anche nelle prossime ore, con possibili oscillazioni nell’intensità.

Le tempeste geomagnetiche sono generate dall’interazione tra il vento solare e il campo magnetico terrestre. Quando il Sole emette particelle cariche ad alta energia – spesso in seguito a eruzioni o espulsioni di massa coronale – queste raggiungono la magnetosfera terrestre, disturbando il normale equilibrio elettromagnetico del pianeta.