La tempesta tropicale Mario si indebolisce ma resta il rischio alluvioni lampo in Messico

La tempesta tropicale Mario, formatasi al largo della costa pacifica del Messico, si è rapidamente indebolita trasformandosi in depressione tropicale, ma i meteorologi avvertono che il sistema potrebbe ancora provocare piogge intense e possibili alluvioni lampo in alcune aree del Paese. Nel bollettino diffuso dal National Hurricane Center (NHC) di Miami, Mario è stato descritto come una tempesta di dimensioni “mini”. In serata ora locale, i venti massimi sostenuti erano scesi a circa 56 km/h, sotto la soglia minima per essere classificata come tempesta tropicale.

Il centro del sistema è stato localizzato a circa 105 km a Sud-Sud/Ovest di Manzanillo, nello Stato di Colima, e secondo le previsioni si allontanerà progressivamente dalla costa tra la notte di venerdì e sabato, fino a dissiparsi entro domenica.

Il governo messicano ha revocato l’allerta per tempesta tropicale che era stata attivava per alcune zone dello stato di Michoacán, ma le autorità restano caute. Secondo le stime, la perturbazione potrebbe scaricare tra 2,5 e 8 cm di pioggia nello stato di Jalisco, con un rischio maggiore di frane e allagamenti lampo nelle aree montuose.

Sono inoltre attese condizioni di vento sostenuto lungo le coste di Guerrero, Michoacán e Colima fino a tarda serata di venerdì.

Sebbene Mario non costituisca più una minaccia significativa come tempesta, i sistemi tropicali indeboliti restano insidiosi per la loro capacità di generare precipitazioni concentrate in poche ore.