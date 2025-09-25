L’Alto Adige si veste di bianco, con l’autunno arriva la prima neve | FOTO

Con l’arrivo dell’autunno è comparsa anche la prima neve in Alto Adige. Come riportato dal meteorologo provinciale Dieter Peterlin, nella notte, una perturbazione ha portato fiocchi fino a quota 1.700 metri, regalando al risveglio un paesaggio imbiancato: dalle montagne della Malga San Valentino in Val Venosta, all’Alpe di Siusi e alle Dolomiti, fino al Plan de Corones in Val Pusteria. Si tratta però di una nevicata effimera: le ultime nubi del mattino tenderanno a diradarsi lasciando spazio al sole, soprattutto nelle vallate più ampie. Le temperature massime non andranno oltre i +20°C, in netto calo rispetto ai quasi +30°C registrati lunedì. Nel pomeriggio e in serata è atteso un nuovo aumento della nuvolosità con possibili rovesci.

