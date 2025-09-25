Maltempo e freddo in Trentino: grandine su Alpe Cimbra e zone del Garda, la neve avvolge il Passo dello Stelvio | FOTO

Grandinate hanno colpito l’Alpe Cimbra e alcune zone del Garda, accompagnate da un brusco calo delle temperature fino a 10°C e da nevicate al Passo dello Stelvio. Sul resto del Trentino si sono registrate piogge intense, a tratti torrenziali, con accumuli che hanno raggiunto i 70 mm. Si tratta degli effetti della forte perturbazione che continua a interessare le Dolomiti. Per la giornata odierna è attesa una parziale attenuazione del maltempo, mentre da domani sono previste nuove precipitazioni, raffiche di vento anche violente e quota neve intorno ai 2.500 metri.

