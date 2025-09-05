L’India continuerà ad acquistare petrolio russo perché “più conveniente economicamente”

L’India continuerà ad acquistare petrolio russo, “poiché si dimostrerà economico”. Lo ha affermato il ministro delle Finanze indiane, nonostante la decisione dell’amministrazione Trump di imporre pesanti dazi sulle importazioni di beni indiani, in parte a causa dei suoi acquisti di Energia da Mosca. Mentre Europa e Stati Uniti hanno evitato il petrolio russo a causa dell’invasione russa dell’Ucraina del 2022, l’India ha approfittato degli sconti sulla produzione di Mosca per diventare il maggiore acquirente di greggio russo trasportato via mare. Nuova Delhi ha affermato che i suoi acquisti di petrolio russo hanno mantenuto l’equilibrio sui mercati.

Il presidente USA Trump – che sta cercando di mediare per porre fine al conflitto in Ucraina – ha affermato che le importazioni di petrolio dell’India stanno contribuendo a finanziare lo sforzo bellico di Mosca e il mese scorso ha imposto un dazio del 50% sulle importazioni indiane. Il ministro delle Finanze Nirmala Sitharaman ha affermato che l’India, il terzo importatore e consumatore di petrolio al mondo, non ha intenzione di rinunciare alle forniture russe. “Dovremo valutare quale fonte di approvvigionamento sia più adatta a noi, quindi senza dubbio la compreremo”, ha spiegato, aggiungendo che l’India spende la maggior parte della sua valuta estera per l’acquisto di petrolio e combustibili raffinati.