Lisbona, indagini sull’incidente della funicolare: sotto esame il cavo dichiarato sicuro

Durante la conferenza stampa di ieri, il direttore nazionale della Polizia giudiziaria portoghese ha ribadito di non voler escludere nessuna pista sull’incidente della funicolare di Lisbona, costato la vita a 16 persone e con decine di feriti. Tuttavia, l’ipotesi più accreditata rimane quella del cedimento del cavo che collegava i 2 vagoni, circostanza supportata anche da immagini trasmesse dai telegiornali portoghesi. Con l’avvio delle operazioni di sgombero dell’area, i filmati hanno mostrato operai intenti a rimuovere dai binari un cavo metallico visibilmente danneggiato. Un dettaglio che solleva ulteriori interrogativi: poche ore prima della tragedia, infatti, la società di manutenzione aveva eseguito un’ispezione certificando che il cavo fosse ancora utilizzabile per altri 263 giorni e dichiarando l’impianto sicuro.