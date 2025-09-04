Incidente funicolare a Lisbona, il Premier rivede il bilancio delle vittime

MeteoWeb

In una dichiarazione rilasciata al termine del Consiglio dei Ministri, il Primo Ministro portoghese Luís Montenegro si è rivolto al Paese “con profonda tristezza e costernazione” per l’incidente avvenuto ieri a Lisbona, dove è deragliata la funicolare nota come ‘Elevador da Gloria’. Riguardo al numero delle vittime, ha affermato: “secondo gli ultimi dati confermati dalle autorità sanitarie e dall’Istituto di medicina legale e scienze forensi, abbiamo confermato 16 decessi e cinque feriti gravi”. Lo riporta Publico.

La Protezione Civile, che in un rapporto pubblicato questa mattina aveva contato 17 morti, ha ammesso la svista. “In base alle fonti disponibili, due vittime sarebbero morte in ospedale durante la notte. Questa informazione è errata, poiché è stato scoperto un doppio registro. Pertanto, si rettifica e si chiarisce che una persona è morta stanotte all’ospedale São José, portando così il numero totale dei decessi a 16, non a 17 come riportato questa mattina”, si legge nella dichiarazione del capo della Protezione Civile di Lisbona.