Incidente Portogallo, deragliamento funicolare Lisbona: morto un ferito, il bilancio sale a 16 morti

Si è purtroppo aggravato il bilancio dei morti nell’incidente della funicolare di Lisbona. Uno degli ospedali che hanno accolto i feriti più gravi, il São José, ha reso noto che uno dei feriti è deceduto all’alba di oggi, facendo salire il totale delle vittime a 16. La procura portoghese ha aperto un’indagine sull’incidente. “Come di consueto in questo tipo di situazioni e come previsto dalla legge, la Procura ha aperto un’indagine“, si legge in una nota diffusa dall’ufficio del procuratore generale. La Procura della Repubblica portoghese “sta svolgendo le procedure necessarie, nell’ambito delle sue competenze, in particolare al fine di preservare le prove, con la guida e in coordinamento con le agenzie di polizia“.

Carris, l’azienda di trasporto urbano di Lisbona, ha dichiarato di aver rispettato tutte le misure di sicurezza presso l’Elevador da Gloria. In una nota, Carris ha specificato che, in particolare, “sono stati eseguiti e rispettati tutti i protocolli“. L’azienda ha inoltre sottolineato che “i programmi di manutenzione mensile e settimanale e l’ispezione giornaliera sono stati scrupolosamente seguiti“. La società ha dichiarato di aver avviato “immediatamente” un’indagine con le autorità per determinare la causa dell’incidente.

L’Elevador da Gloria è classificato come monumento nazionale. Il tram del XIX secolo è una delle principali attrazioni turistiche di Lisbona e in questo periodo dell’anno è solitamente affollato di stranieri che desiderano godersi il breve e pittoresco viaggio su e giù per una delle ripide colline della città, ma è anche molto usato dai residenti di Lisbona. Il servizio, inaugurato nel 1885, sale e scende per alcune centinaia di metri su una collina lungo una strada curva e priva di traffico, in tandem con un altro tram che percorre la direzione opposta.