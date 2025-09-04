Incidente Portogallo: lutto nazionale per il deragliamento della funicolare a Lisbona, un’italiana tra i feriti

MeteoWeb

In Portogallo è stato proclamato un giorno di lutto nazionale dopo il tragico deragliamento e schianto della funicolare “Glória” a Lisbona, avvenuto ieri, che ha causato la morte di almeno 15 persone. Secondo un portavoce dei servizi di emergenza, tra le vittime ci sarebbero anche cittadini stranieri. Almeno 18 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite, 4 in condizioni gravi, tra cui un’italiana con la frattura di un braccio. La procura ha avviato un’indagine per determinare le cause del disastro.

In una nota, l’ufficio del primo ministro Luis Montenegro ha definito la tragedia come un evento che “ha portato dolore alle famiglie e sgomento al Paese”. Il presidente Marcelo Rebelo de Sousa ha espresso profondo rammarico per l’accaduto e la speranza che le autorità possano rapidamente chiarire le responsabilità.

La funicolare, inaugurata nel 1885 e riconosciuta come monumento nazionale, collega il centro di Lisbona, vicino a Praça dos Restauradores, con il Bairro Alto, quartiere celebre per la sua vivace vita notturna.