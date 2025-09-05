L’uragano Lorena si indebolisce ma il Messico non abbassa la guardia

L’uragano Lorena ha perso intensità trasformandosi in tempesta tropicale nelle scorse ore, ma secondo il pericolo non è ancora passato: la penisola messicana della Bassa California continua infatti a essere esposta a rischi di alluvioni lampo e frane. Il National Hurricane Center (NHC) ha registrato venti massimi sostenuti di circa 72 km/h, con il sistema localizzato a circa 280 km a Ovest di Cabo San Lázaro e in lento movimento verso Nord/Ovest a soli 8 km/h. Sebbene Lorena sia destinata ad indebolirsi ulteriormente, i previsori stimano che alcune aree di Bassa California del Sud, Bassa California e Sonora possano ricevere fino a 38 cm di pioggia in poche ore, quantità sufficienti a causare smottamenti e alluvioni lampo.

Le autorità messicane hanno intanto revocato le allerte e gli avvisi di emergenza legati alla tempesta, ma invitano comunque la popolazione a rimanere vigile. Il terreno saturo e la lenta velocità di avanzamento della perturbazione mantengono alto il rischio idrogeologico.

Gli effetti di Lorena non si limitano al Messico. Secondo l’NHC, anche gli Stati Arizona e New Mexico potrebbero essere interessati da piogge abbondanti fino a 10 cm, con la possibilità di allagamenti localizzati fino a sabato.

Intanto, nel Pacifico centrale, un altro fenomeno attira l’attenzione dei meteorologi: l’uragano Kiko, attualmente di 3ª categoria sulla scala Saffir-Simpson, con venti che superano i 200 km/h. L’uragano si trova a circa 2.188 km a Est-Sud/Est di Hilo, Hawaii, e avanza verso ovest a 14 km/h. Gli esperti prevedono un possibile temporaneo rafforzamento nelle prossime ore, seguito da un graduale indebolimento durante il fine settimana.

Per il momento non sono stati emessi avvisi né allerte per Kiko, ma le autorità hawaiane seguono da vicino l’evoluzione del ciclone. Le onde generate dal sistema potrebbero infatti raggiungere l’arcipelago già entro la fine del weekend, aumentando i rischi legati al moto ondoso e alle mareggiate.

Lorena e Kiko rappresentano due esempi della particolare attività ciclonica che il Pacifico orientale sta registrando in questa fase della stagione.