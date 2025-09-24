Maltempo Abruzzo: volo dirottato e ritardi all’aeroporto di Pescara, allagamenti sulla costa

Il maltempo che nel pomeriggio ha colpito l’Abruzzo ha causato disagi all’aeroporto di Pescara. In particolare, a causa del violento acquazzone che si è abbattuto sulla costa e sull’area metropolitana pescarese, il volo Ryanair proveniente da Cagliari è stato dirottato su Ancona; i passeggeri saranno riprotetti dalla compagnia e raggiungeranno Pescara in pullman. Altri voli hanno invece subito dei ritardi. A Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, un violento acquazzone ha provocato l’allagamento e la conseguente chiusura di diversi sottopassi, oltre a interruzioni dell’energia elettrica. Un’auto è rimasta bloccata in un sottopasso e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per la rimozione del veicolo.

“Uno scroscio improvviso e violento di pioggia, senza alcun preavviso né allerta meteo, ha reso necessaria la chiusura di alcuni sottopassi – ha dichiarato il sindaco Luisa Russo -. Ora quasi tutti sono stati riaperti alla viabilità, tranne un paio in alcune vie secondarie. È previsto a breve anche il ripristino del guasto Enel nella zona sud della città”.

