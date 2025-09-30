Maltempo, alluvione nell’area di Città del Messico: scatta il piano di emergenza | FOTO

Almeno 22mila tra abitazioni, negozi, luoghi di culto e istituti scolastici sono stati colpiti da un’alluvione provocata dalle piogge nell’area di Nezahualcóyotl, nella zona metropolitana di Città del Messico. La tempesta ha investito 24 quartieri, 15 dei quali sono stati dichiarati in stato di emergenza. Il Ministero della Difesa ha attivato il piano di emergenza DN-III a sostegno della popolazione civile. Sono stati schierati oltre 120 membri dell’Esercito e 12 veicoli per assistere gli abitanti e gestire i danni causati dal crollo di un collettore fognario. Le aree più danneggiate sono i sobborghi di Villada e Ampliación Vicente Villada.

Efraín Morales López, direttore della Commissione nazionale per l’acqua, ha quantificato l’entità del disastro, che ha colpito almeno 8mila famiglie solo nella ‘zona zero’: “è come se si fossero svuotate contemporaneamente 8.500 autocisterne su quella superficie“.