Maltempo Campania, nubifragio sul Distretto Sanitario 55 a Ercolano: allagamenti

Un nubifragio ha colpito il Distretto Sanitario 55 di Ercolano, in provincia di Napoli, ubicato in via Marittima. L’acqua della strada ha invaso tutti i locali tecnici e gli uffici al piano terra. “Da mesi – dice Luigi Stella Alfano, direttore della Struttura della Asl Napoli 3 Sud – siamo in cerca di uno stabile per realizzare un nuovo distretto. Chiediamo al comune di intervenire ad horas per risolvere la problematica e darci il giusto supporto tecnico operativo, altrimenti saremo costretti a chiudere. Non vedo altre soluzioni”.

Via Marittima è un budello. L’acqua penetra nel sottosuolo e riemerge nel distretto che serve la città per tutte le esigenze sanitarie.

Sulla questione interviene anche il direttore generale Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo: “non possiamo più attendere è necessario e doveroso da parte del comune intervenire ad horas o saremo costretti a delocalizzare. È necessario intervenire con la collaborazione istituzionale di sempre. Occorre tutelare dipendenti e utenti, continuando ad offrire un servizio sanitario dignitoso. Diversamente dovremo sospendere le attività”.

