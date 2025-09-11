Maltempo Campania: pioggia e vento forte, violento acquazzone nel Cilento

Dal forte vento in Cilento alle piogge in diverse aree della regione. In Campania, fino alle 14 di oggi, è in vigore un avviso di allerta meteo arancione su piana campana, Napoli, isole, area vesuviana, alto Volturno e Matese, penisola sorrentino-amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini, mentre sulle restanti zone l’allerta è di colore giallo. A Napoli sono chiusi i parchi cittadini e il pontile nord di Bagnoli ed è interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche. Per oggi sono inoltre chiusi i cimiteri cittadini, anche quelli privati. In diversi comuni campani, le lezioni scolastiche sono sospese. In alcune zone del Cilento, nel Salernitano, un violento acquazzone ha provocato disagi con rami spezzati, e in alcune località si è registrato anche forte vento.

