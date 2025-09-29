Maltempo Cina, il tifone Bualoi scatena tornado nel Guangdong: colpita Zhanjiang | VIDEO

Interessata dal margine esterno del tifone Bualoi, Zhanjiang, nel Guangdong, provincia costiera della Cina sudorientale, è stata colpita da almeno cinque tornado tra il 28 e il 29 settembre, con 320mm di pioggia. Sabato 27 settembre, in previsione dell’arrivo della tempesta, la provincia del Guangdong aveva avviato una risposta di emergenza di livello IV, il più basso nel sistema di allerta a quattro livelli della Cina, mentre Bualoi, il 20° tifone di quest’anno, si avvicinava rapidamente.

Ancora peggio è andata in Vietnam, dove il tifone Bualoi ha provocato diverse vittime e feriti, anche a causa dei tornado.

Maltempo Cina, grosso tornado a Zhanjiang

Maltempo Cina, le immagini di una grossa tromba marina a Zhanjiang