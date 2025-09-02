Maltempo, forti temporali anche in Croazia: allagato anche il cimitero ad Umago, Arbe sommersa | VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito l’Istria, in Croazia, in serata, mentre Trieste finiva allagata a causa di un violento nubifragio. L’Istituto Idrometeorologico Nazionale Croato (DHMZ) aveva diramato un’allerta meteo arancione per la regione di Fiume. Il forte maltempo ha causato problemi in alcune parti della Croazia per tutto il giorno. Un cimitero di Umago è stato allagato (nella località sono caduti 100mm di pioggia in un’ora) e una forte pioggia ha creato un torrente nelle strade di Arbe. Sono stati registrati quasi 2.000 fulmini in sole due ore.

Tante le segnalazioni ai servizi di emergenza da parte dei cittadini per allagamenti di scantinati e appartamenti al piano terra nella zona di Umago.

Strade impraticabili, torrenti e frane lungo le strade, cantine e piani terra di case ed edifici pubblici allagati: questo è il quadro dell’Istria nordoccidentale dopo un forte temporale che ha portato precipitazioni estreme in breve tempo.