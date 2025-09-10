Maltempo, forti temporali nel cuore d’Italia: nubifragi nel Lazio, 98 mm a Nepi

Prosegue il peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia, nel mirino di una perturbazione atlantica: massima attenzione alle precipitazioni intense attese, anche sotto forma di forti rovesci temporaleschi e di nubifragi, che potranno generare situazioni di grave criticità. Al momento si segnala un importante sistema temporalesco con elevata attività elettrica giunto dal mare sul Lazio, in estensione al resto del Centro Italia. Particolarmente colpiti i quadranti meridionali di Roma, litorale romano e Castelli, ma tutta la provincia dovrebbe essere interessata. Registrati dalla mezzanotte ben 98 mm a Nepi (VT), 87 mm nella zona del Lago di Bracciano (Anguillara Sabazia, RM), e 81 mm a Viterbo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: