Maltempo, notte di caos a Roma: Bracciano, Sacrofano, Montelibretti, Castelli Romani le zone più colpite

Sono stati circa un centinaio gli interventi gestiti dalla sala operativa ed effettuati nella notte dai vigili del fuoco del comando di Roma a causa del maltempo. Le località di Bracciano, Sacrofano, Montelibretti, Castelli Romani, oltre a parte del litorale romano, sono state le zone maggiormente colpite dagli effetti del maltempo, con interventi per rimozione di alberi caduti, rami pericolanti, danni d’acqua in generale, insegne e pali pericolanti. Non si segnalano al momento danni a persone.

