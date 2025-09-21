Maltempo Francia, inondazioni anche a Tolone: annullata anche Tolone-La Rochelle, stadio evacuato | VIDEO

La giornata sportiva di domenica 21 settembre 2025 è stata segnata da un maltempo eccezionale che ha imposto decisioni drastiche. Il big match di calcio Marsiglia-PSG è stato rinviato in via preventiva, mentre l’incontro di rugby Tolone-La Rochelle è stato annullato a pochi minuti dal fischio d’inizio dopo l’evacuazione dello Stade Mayol per tempesta e allagamenti.

La decisione su Marsiglia-PSG: rinvio anticipato per sicurezza L’autorità prefettizia delle Bouches-du-Rhône ha disposto il rinvio del match a lunedì per tutelare giocatori e pubblico davanti a piogge estreme e temporali persistenti. La misura, presa con anticipo, ha evitato criticità legate a spostamenti e viabilità, garantendo un quadro

organizzativo più sicuro e prevedibile.

Tolone-La Rochelle: annullamento last minute e stadio evacuato Nonostante l’allerta arancione nel Var e la conferma iniziale da parte della Ligue Nationale de Rugby, una tempesta torrenziale ha colpito lo Stade Mayol poco prima del calcio d’inizio: campo allagato, presenza di fulmini e condizioni non compatibili con la sicurezza. L’arbitro, in accordo con le autorità, ha disposto l’evacuazione e la cancellazione della gara. Maltempo Francia, inondazioni colpiscono Tolone

Due approcci diversi alla gestione dell’emergenza meteo Nel caso del calcio, ha prevalso la prudenza preventiva con un rinvio programmato; per il rugby, la scelta è maturata in extremis quando la sicurezza non era più garantita. In entrambi i casi, le condizioni meteorologiche avverse hanno imposto la priorità assoluta alla tutela delle persone.