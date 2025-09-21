Maltempo Francia, inondazioni anche a Tolone: annullata anche Tolone-La Rochelle, stadio evacuato | VIDEO

La giornata sportiva di domenica 21 settembre 2025 è stata segnata da un maltempo eccezionale che ha imposto decisioni drastiche. Il big match di calcio Marsiglia-PSG è stato rinviato in via preventiva, mentre l’incontro di rugby Tolone-La Rochelle è stato annullato a pochi minuti dal fischio d’inizio dopo l’evacuazione dello Stade Mayol per tempesta e allagamenti.
La decisione su Marsiglia-PSG: rinvio anticipato per sicurezza
L’autorità prefettizia delle Bouches-du-Rhône ha disposto il rinvio del match a lunedì per tutelare giocatori e pubblico davanti a piogge estreme e temporali persistenti. La misura, presa con anticipo, ha evitato criticità legate a spostamenti e viabilità, garantendo un quadro
organizzativo più sicuro e prevedibile.
Tolone-La Rochelle: annullamento last minute e stadio evacuato
Nonostante l’allerta arancione nel Var e la conferma iniziale da parte della Ligue Nationale de Rugby, una tempesta torrenziale ha colpito lo Stade Mayol poco prima del calcio d’inizio: campo allagato, presenza di fulmini e condizioni non compatibili con la sicurezza. L’arbitro, in accordo con le autorità, ha disposto l’evacuazione e la cancellazione della gara.
Due approcci diversi alla gestione dell’emergenza meteo
Nel caso del calcio, ha prevalso la prudenza preventiva con un rinvio programmato; per il rugby, la scelta è maturata in extremis quando la sicurezza non era più garantita. In entrambi i casi, le condizioni meteorologiche avverse hanno imposto la priorità assoluta alla tutela delle persone.
Conclusioni
Il maltempo del 21 settembre 2025 resterà un esempio di come eventi meteo estremi possano stravolgere la programmazione sportiva. Rinvii e annullamenti sono stati dettati da esigenze di sicurezza, con l’obiettivo di proteggere atleti e tifosi davanti a scenari atmosferici fuori dall’ordinario.