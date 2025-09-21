Maltempo Francia, violenti temporali nelle Bocche del Rodano: Cassis travolta dalle inondazioni | VIDEO

A sole 48 ore dall’ondata di caldo che ha colpito gran parte della Francia, le temperature stanno iniziando a scendere e il maltempo si sta gradualmente diffondendo. Il Dipartimento delle Bocche del Rodano è stato particolarmente colpito dal maltempo causato dalla perturbazione atlantica che ha già iniziato ad interessare il Piemonte e che domani provocherà una forte ondata di maltempo anche in Italia. Marsiglia e le Bocche del Rodano sono state colpite da violenti temporali oggi, tanto che la partita di Ligue 1 tra OM e PSG ha dovuto essere rinviata.

Dopo le temperature estive di venerdì 19 settembre, forti acquazzoni accompagnati da violenti temporali hanno colpito la Francia sudorientale, causando inondazioni, anche nelle città. Molti utenti hanno condiviso le immagini degli effetti del maltempo sui social media.

Impressionanti le immagini che arrivano da Cassis, nelle Bocche del Rodano, dove sono caduti 62mm di pioggia in soli 40 minuti, che hanno dato origine ad estese inondazioni.

I trasporti ferroviari e aerei sono stati interrotti dalla fine della giornata. Circa dieci voli da e per l’aeroporto di Marsiglia-Provenza sono stati interrotti dalle 17:30, ha dichiarato un portavoce dell’aeroporto all’AFP. Fortunatamente per i residenti di Marsiglia e dintorni, si prevede che il maltempo si attenuerà durante la notte.