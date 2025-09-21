Maltempo, la perturbazione avanza da ovest: primi temporali in Piemonte, allerta massima al Nord-Ovest | VIDEO

Mentre gran parte d’Italia ha vissuto una domenica pienamente estiva, da ovest avanza la perturbazione che a partire da domani, lunedì 22 settembre, segnerà la rottura definitiva dell’estate, con una intensa ondata di maltempo caratterizzata da forti temporali, piogge torrenziali e un brusco calo delle temperature. La perturbazione sta già provocando forte maltempo in Francia, con temporali autorigeneranti e piogge torrenziali tra Provenza e Bretagna, e i primi forti temporali con associati nubifragi stanno già colpendo anche alcune zone del Piemonte. Proprio il Nord-Ovest, nella giornata di domani sarà la zona più colpita dai forti temporali e dalle piogge torrenziali.

In questo momento, sulle Alpi Piemontesi è in azione la fase prefrontale del peggioramento, con locali nubifragi tra Valli di Lanzo, Orco, Soana e Chiusella, dove si registrano già picchi di 30-50 millimetri di pioggia e fino a 61mm a Ronco Canavese (TO). Un forte temporale ha colpito anche Torino, con le raffiche di vento che hanno raggiunto i 60km/h in città.

Nelle prossime ore, il maltempo andrà intensificandosi, e gli accumuli in queste zone potrebbero raggiungere anche i 100mm con il rischio di locali criticità idrogeologiche. Tra la notte e le prime ore della mattinata di lunedì, transiterà attivamente il sistema frontale su tutta la regione con piogge e temporali forti o molto forti.

Oltre al Piemonte, piogge intense e abbondanti, a prevalente carattere temporalesco, sono attese anche su Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria e Toscana, mentre nel pomeriggio si estenderanno anche al Veneto. Attenzione ai fenomeni, che si riveleranno molto intensi.

Questa ondata di maltempo segnerà anche un brusco calo delle temperature, riportandole su valori più consoni all’autunno e segnando la fine dell’estate.

Forte temporale tra Venaria Reale e Torino: tetti danneggiati

Forte temporale con raffiche di vento a Torino

Maltempo Piemonte, forte temporale con downburst a Bruino (TO)

Maltempo, iniziano i primi nubifragi in Piemonte

