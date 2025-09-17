Maltempo Friuli, a Gorizia Vigili del Fuoco ancora al lavoro

Sono proseguiti per tutta la giornata gli interventi di soccorso tecnico riconducibili al maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia ieri sera. Sono 20 gli interventi, la maggior parte per rimozione e messa in sicurezza di alberi caduti o pericolanti, portati a termine tra le 8 e le 18 dal personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Gorizia dove, sempre alle 18, le richieste in coda erano ancora una ventina. In ausilio ai Vigili del Fuoco isontini sta operando anche l’autoscala dei Vigili del Fuoco di Nova Gorizia (Slovenia).

Inoltre, per garantire gli interventi di soccorso e lo smaltimento delle richieste accumulatesi nella notte, il comando di Gorizia ha trattenuto in servizio alcune unità operative smontanti dal turno notturno. Rientrata invece l’emergenza maltempo nei comandi di Trieste e Udine, le città più colpite dalla violenza delle piogge e dalle grandinate.

