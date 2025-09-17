Maltempo estremo in Friuli-Venezia Giulia: furiosa perturbazione travolge Udine, Gorizia e Trieste

Fulmini, vento e una grandinata di forte intensità hanno investito nella serata di ieri il Friuli-Venezia Giulia, colpendo dapprima il territorio di Udine e successivamente le aree di Gorizia e Trieste. La furia della perturbazione ha provocato numerosi disagi e danni, con oltre un centinaio di richieste di soccorso arrivate alle sale operative dei tre comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. A Udine le squadre sono state rinforzate per far fronte all’emergenza: 29 gli interventi già conclusi, mentre una trentina restano ancora da svolgere. Alberi caduti o pericolanti, allagamenti e parti di edifici compromessi sono stati i principali motivi di intervento.

A Gorizia il nubifragio ha richiesto una quarantina di operazioni, molte delle quali legate alla messa in sicurezza di strade e abitazioni. Situazione simile a Trieste, dove i Vigili del Fuoco hanno portato a termine una quindicina di interventi. Qui il maltempo potrebbe aver favorito anche un incendio scoppiato nel vano contatori di un condominio a causa dei numerosi fulmini. Al loro arrivo, i soccorritori hanno trovato parte degli inquilini già all’esterno dello stabile di 3 piani. Una donna, rimasta bloccata nel suo appartamento, è stata tratta in salvo e trasportata in ospedale per accertamenti. Una volta ripristinata la corrente elettrica, i residenti hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni.

