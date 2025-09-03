Maltempo Friuli, nubifragio a Trieste: in breve tempo caduti fino a 150mm di pioggia

MeteoWeb

A Fossalon di Grado sono caduti 72 millimetri di pioggia in un’ora, un valore che statisticamente si verifica ogni oltre 30 anni; a Trieste oltre 100mm in brevissimo tempo con punte superiori ai 150mm nelle aree più colpite. L’eccezionale ondata di maltempo ha saturato il sistema di drenaggio urbano cittadino, provocando allagamenti estesi in molte zone: dalle Rive a viale Miramare, dal centro storico a piazza Unità fino alle aree attorno alla stazione centrale. Strade e marciapiedi trasformati in torrenti, tombini divelti, locali e scantinati invasi dall’acqua – compresi alcuni dell’Ospedale Maggiore – blackout temporanei, auto bloccate e pesanti disagi al traffico. È il bilancio fatto dall’assessorato della difesa dell’ambiente della Regione Friuli Venezia Giulia relativo alla forte ondata di maltempo che ieri ha investito la regione.

A Trieste si sono anche verificati smottamenti, come in via dell’Eremo con il crollo di un muro su un’ auto parcheggiata; sollevamenti del manto stradale in via Romagna e via Revoltella; buche, detriti e alberi abbattuti. In alcune abitazioni tra via Belli e strada nuova per Basovizza è stata necessaria l’evacuazione per motivi di sicurezza.

“Danni contenuti grazie alle opere di prevenzione”

“Grazie agli investimenti che la Regione ha sostenuto nelle manutenzioni e nelle opere di prevenzione, i danni causati dalle piogge eccezionali occorse ieri a Trieste e dintorni, pur essendoci stati, sono contenuti. Grazie agli stanziamenti per 2,4 milioni di euro della Regione per manutenzione e pulizia dei torrenti che attraversano il capoluogo giuliano, la parte terminale del torrente Chiave era stata integralmente pulita ai primi di luglio dai crolli delle volte che la ostruivano: un intervento che ha consentito di scaricare a mare la portata rilevante generata dalla pioggia localizzata molto intensa – ha detto l’assessore all’Ambiente, Fabio Scoccimarro – Inoltre sono in fase di affidamento la progettazione per due ulteriori lotti per la sistemazione dello stesso, che porteranno l’importo complessivo, in considerazione di tutti i lavori sui torrenti nella loro parte scoperta, a complessivi 10,6 milioni. È la dimostrazione che la prevenzione funziona e che il lavoro fatto in tempi ordinari riduce i danni in tempi straordinari. Di fronte a un evento meteorologico così intenso e raro, il sistema di emergenza ha reagito con prontezza”.

Scoccimarro ha annunciato che “per sostenere i territori, la Regione ha già stanziato 5 milioni di euro per l’aggiornamento dei sistemi di drenaggio urbano: dal 15 settembre saranno a disposizione dei Comuni attraverso un apposito bando pubblico. Inoltre, è in programma a breve un coordinamento con i Comuni maggiormente esposti per elaborare un piano di revisione delle reti di drenaggio urbano”.

Alla sinergia tra enti nell’affrontare l’emergenza, Scoccimarro ha rivolto poi il suo plauso: “desidero ringraziare i Vigili del Fuoco di Trieste, affiancati dai colleghi di Gorizia, che hanno gestito decine di situazioni critiche: dal prosciugamento di scantinati e garage all’acqua negli ascensori, fino al soccorso di persone intrappolate. Un grazie speciale va anche alla Polizia locale, che ha lavorato senza sosta per ripristinare la viabilità compromessa e a tutti gli operatori che con tempestività, coordinamento e dedizione hanno garantito la sicurezza della città. Grazie al loro impegno siamo riusciti a mettere in sicurezza Trieste, limitare i danni e ristabilire l’ordine nel più breve tempo possibile. Un riconoscimento anche alla nostra agenzia Arpa Fvg che con la sua rete di monitoraggio e la tempestiva elaborazione dei dati ha permesso di fornire un quadro chiaro di quanto stava accadendo”.

