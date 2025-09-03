Maltempo Friuli-Venezia Giulia, Trieste sott’acqua: notte di interventi per allagamenti, blackout e crolli | FOTO

MeteoWeb

Gli interventi dei Vigili del fuoco di Trieste sono proseguiti per tutta la notte e continuano tuttora, a seguito di un forte nubifragio verificatosi ieri sera che ha provocato numerosi allagamenti, blackout e il crollo di un muro di contenimento. Il maltempo ha colpito anche Muggia, in provincia. Per supportare i pompieri triestini, è intervenuta una squadra del comando di Gorizia. Le chiamate di soccorso hanno riguardato persone bloccate nelle auto su strade allagate, scantinati, negozi e abitazioni sommersi dall’acqua, fosse di ascensori allagate, tombini saltati, alberi e muri caduti, piccoli smottamenti e ascensori bloccati con persone all’interno.

Alla stazione meteo di Trieste-Molo F.lli Bandiera è stata rilevata un’intensità di pioggia massima di 37 mm in mezz’ora e di 41 mm in un’ora con accumuli giornalieri intorno a 100 mm in città e nei dintorni.

Secondo il bollettino della Protezione civile diffuso alle 7 di questa mattina, la situazione meteorologica è in graduale miglioramento.

