Maltempo Friuli-Venezia Giulia: raffiche fino a 60 km/h a Trieste, allagamenti e alberi abbattuti nel Pordenonese

Forti raffiche di vento, con punte fino a 60 km/h, e piogge intense hanno investito Trieste e gran parte del Friuli Venezia Giulia a causa del maltempo che si è abbattuto sulla regione nella notte. Le prime precipitazioni sono iniziate a mezzanotte nella fascia occidentale, estendendosi progressivamente verso Est. Nelle prime ore, fino alle 3, le piogge hanno interessato in particolare le zone montane e l’alta pianura, con accumuli superiori ai 30 mm soprattutto sulle Prealpi e nella pedemontana pordenonese, dove si sono sviluppati forti temporali. Intorno alle 3, una cella temporalesca molto intensa ha colpito la bassa pianura pordenonese e, nel giro di mezz’ora, si è unita ad altri nuclei temporaleschi in formazione sul basso Veneto e sulla pianura udinese, dando origine a un sistema lineare che si estendeva dall’Adriatico fino alle valli del Natisone. Questo fronte si è poi spostato lentamente verso Est, raggiungendo Trieste attorno alle 06:30.

Nelle prossime ore il sistema temporalesco continuerà a interessare la fascia orientale del Friuli-Venezia Giulia, in particolare le aree costiere, dove le precipitazioni potrebbero risultare molto abbondanti se i fenomeni dovessero persistere.

I rovesci hanno già provocato allagamenti in diverse zone del Pordenonese, con numerose segnalazioni giunte alla Sala operativa regionale e al Nue 112. In particolare, si registrano criticità nei Comuni di Sacile, Porcia, Cordenons, Pordenone e Fiumicello Villa Vicentina. Caduta di alberi e rami sono stati segnalati invece nei territori di Chions, Sesto al Reghena e Attimis.

