Maltempo Lazio, strade allagate e rami caduti a Roma: 60 interventi

Allagamenti, rami caduti e disagi. Sono circa 60 gli interventi della Polizia Locale dalle prime ore di questa mattina dovuti al maltempo che si è abbattuto su Roma, dove sono caduti 64mm di pioggia e sono state registrate raffiche di vento fino a 50km/h. In particolare, i maggiori disagi dovuti a tratti allagati sono stati registrati in viale Castrense, in via della Magliana, all’altezza del civico 1052 e del Grande Raccordo Anulare, in via Quirino Maiorana e in via Tiburtina, all’altezza del cimitero Verano.

In via Misurina, in zona Acquatraversa, è stato invece necessario chiudere la strada a causa della caduta di un albero, mentre in via della Bufalotta, altezza via Stenone, zona Cinquina e in via Prenestina, all’altezza del civico 423, i vigili urbani hanno effettuato delle deviazioni del traffico per un grosso ramo caduto sulla carreggiata.

Nel complesso, sono circa 160 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco e dagli agenti della Polizia locale a causa del maltempo a Roma e provincia, circa 100 solo nella notte. Le località di Bracciano, Sacrofano, Montelibretti, Castelli Romani oltre parte del litorale romano sono state le zone maggiormente interessate da rimozione di alberi caduti, rami pericolanti, ma anche danni provocati dall’acqua, insegne e pali pericolanti. Non sono state evidenziate situazioni di pericolo a persone.

