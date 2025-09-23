Maltempo Liguria, allagamenti anche ad Arcola e Ameglia nello Spezzino | FOTO

Una violenta ondata di maltempo ha colpito questa mattina la provincia della Spezia, con forti precipitazioni concentrate soprattutto in Val di Magra. Ad Arcola si sono registrati disagi diffusi. “L’intero Comune è stato interessato da un evento meteorologico intenso, seppur di breve durata”, ha spiegato il sindaco Monica Paganini. Ad Ameglia, il pluviometro di Montemarcello ha segnato 29 millimetri in 15 minuti e oltre 50mm in un’ora, valori che hanno messo a dura prova la rete di smaltimento. Picchi di intensità superiori ai 280mm/h hanno causato allagamenti e la chiusura temporanea di via Fabbricotti, necessaria per garantire il deflusso delle acque.

Nonostante l’assenza di allerta meteo, la macchina dei soccorsi si è attivata subito: Protezione Civile, Polizia Locale e operai comunali hanno lavorato con rapidità. Le operazioni di ripristino sono in corso e, al momento, non si registrano danni gravi a persone o cose.

