Maltempo Liguria, violento temporale sul Golfo della Spezia: allagamenti e strade come fiumi | FOTO

Un violento temporale ha colpito l’estremo levante ligure tra la notte e l’alba di oggi, provocando allagamenti diffusi nel Golfo della Spezia e nella bassa Val di Magra. Lerici, Portovenere e Sarzana hanno registrato accumuli di pioggia anche superiori ai 70 mm alle 9, secondo i dati dell’osservatorio Omirl. La zona più colpita è quella tra Cadimare e Portovenere, dove strade e piazze si sono trasformate in veri e propri fiumi e una frana è stata segnalata nei pressi di Panigaglia. Allagamenti hanno interessato anche il lungomare di San Terenzo di Lerici. Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco per interventi urgenti.

