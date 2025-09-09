Maltempo Liguria, cella temporalesca sulla costa del Tigullio: piogge molto forti tra Rapallo e Sestri Levante

Una cella temporalesca sta interessando la costa del Tigullio con piogge di intensità molto forte tra Rapallo e Sestri Levante. Al momento si segnalano 57,2mm in trenta minuti a Pianesi nel comune di Cogorno, segnala Arpal. Che inviata a “prestare la massima attenzione agli allagamenti delle sedi stradali in corso e ai torrenti più piccoli, che risponderanno a simili intensità in maniera repentina”.

Il temporale di forte intensità che si è scatenato questa mattina all’alba nella zona di confine tra Liguria e Toscana ha già provocato allagamenti locali e disagi alla viabilità nelle zone di Luni e Castelnuovo Magra. Schierati i volontari della Protezione Civile per ripulire alcune strade completamente ricoperte di acqua e fango e per monitorare cedimenti e frane. Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato rallentamenti e cancellazioni della circolazione sulla tratta La Spezia-Livorno in prossimità di Sarzana a causa delle avverse condizioni meteo.

Arpal ricorda che è in corso l’allerta gialla per temporali sul Centro Levante (aree B-C-E), con possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria e fulmini; bassa probabilità di temporali forti a Ponente (aree A-D).

