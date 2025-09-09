Maltempo, “temporale molto forte” in atto tra Liguria e Toscana: a Castelnuovo Magra 67 mm/1h, “attenzione agli allagamenti”

“Temporale molto forte” in corso sul levante della Liguria, “proprio al confine con la Toscana: a Castelnuovo Magra stanno cadendo 67.4mm/1h, a Luni-Provasco 65.4, a Monte Rocchetta nel comune di Lerici e a Marinella di Sarzana 53.2 (in aumento). Prestare la massima attenzione agli allagamenti delle sedi stradali in corso e ai torrenti più piccoli, che risponderanno a simili intensità in maniera repentina“: è quanto segnala Arpal, ricordando che è in corso l’allerta gialla per temporali sul centro levante della Liguria (aree B-C-E), con possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria e fulmini; bassa probabilità di temporali forti a ponente (aree A-D).

