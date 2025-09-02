Maltempo Liguria, frane nel Savonese: interventi ad Albisola Superiore | FOTO

MeteoWeb

A seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito la Liguria, la Provincia di Savona riporta interventi sulla SP 2 Albisola Superiore-Ellera-Stella S. Giovanni. Le forti piogge e i temporali delle ultime ore hanno provocato il riversamento di materiale sulle strade provinciali, proveniente soprattutto da accessi e vie private. Nel Comune di Albisola Superiore, in località Ellera, gli interventi di pulizia e ripristino sono iniziati già nella serata di ieri e verranno completati entro oggi, spiega la Provincia in una nota. Situazioni simili si registrano anche in alcune aree del Finalese, dove le squadre provinciali sono operative dalla mattinata. Al momento tutte le strade risultano transitabili.

